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Датчанин Корт выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Власов стал четвёртым

Датчанин Корт выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Власов стал четвёртым
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Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды EF Education – Nippo одержал победу на шестом этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию в 158,3 км за 3 часа 30 минут 53 секунды. Вторым приехал к финишу олимпийский чемпион Токио-2020, словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, третье место занял итальянец Андреа Баджоли, представляющий команду Deceuninck — Quick Step.

Лучшим из россиян стал Александр Власов, выступающий за команду Astana — он занял четвёртое место. Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 147-м месте.

Общий зачёт веломногодневки после шести этапов возглавляет Роглич. Власов поднялся на шестую позицию, Сиваков идёт 92-м.

«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. В 2007 году соревнования выигрывал россиянин Денис Меньшов.

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