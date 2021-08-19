Пловец Евгений Рылов высказался о зарплатах футболистов

Российский пловец Евгений Рылов поделился мнением о разнице заработных плат футболистов и других спортсменов. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Рылов завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также стал серебряным призёром в эстафете 4×200 м вольным стилем.

«Отчасти было обидно за то, что футболисты получают больше. Раньше. Я думал: как так, это несправедливо… А сейчас я понял, что здесь нет никакой несправедливости. Тут есть фактор того, какой вид спорта насколько популяризирован. Грубо говоря, чем больше просмотров, тем больше денег. Чем больше людей посещает то или иное мероприятие, тем больше денег. Естественно, что те спортсмены, которые интереснее людям, получают больше денег. Это честно с точки зрения видов спорта. Однако нечестно в том плане, что некоторые люди ничего не делают и получают больше. Но так сложилась жизнь», — сказал Рылов на YouTube-канале Super.