«На последних метрах ноги отнялись». Рылов взял второе золото и сравнялся с великими!

Российский чемпион признался, что еле доплыл до финиша дистанции 200 м на спине на Олимпиаде. Но вырвал победу!

Двукратный! Двукратный! Российский пловец Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине и выиграл вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио! После триумфа на стометровке Рылов повторил то же самое на дистанции вдвое длиннее. В истории советского и российского спорта не было ни одного пловца, который взял бы две золотые личные медали на одной Олимпиаде в плавании на спине!

Рылов после своей победы на стометровке, шикарного плавания в эстафете 4 по 200 м вольным стилем и какого-то невероятного преимущества в предварительных заплывах на 200 м спине считался безоговорочным фаворитом. И он с самого старта захватил лидерство. На 50 м – мизер, на 100 м – уже 0,5 секунды, на 150 м – почти 0,75 секунды!

Можно праздновать победу? Ведь на последних 50 метрах Рылов наверняка только увеличит преимущество. Но преимущество не увеличилось. Только сокращалось. Россиянина настигал триумфатор Олимпиады в Рио-де-Жанейро американец Райан Мёрфи, но Рылов выдержал. Он удержал преимущество и победил с олимпийским рекордом.

А затем едва вышел из бассейна.

«Я недоволен, потому что на последних 50 метрах просто встал. Видимо, либо где-то недоработал, либо переработал. Ноги почти парализовало, они отнялись вообще ближе к финишу. Впереди эстафеты, но сейчас нужно прежде всего отдохнуть. Я еле стою сейчас», — признался Рылов сразу после финального заплыва на «Матч ТВ».

Представляете, какие амбиции у этого парня? Он стал двукратным олимпийским чемпионом, а ещё и недоволен! Женя, да ты же великий! Уже сейчас – ты великий! Ты повторил то, что делали когда-то Владимир Сальников, Евгений Садовый, Денис Панкратов, Александр Попов. Но никогда в истории не было у нас пловца, который забрал бы оба золота в личных дистанциях на спине на одной Олимпиаде.

Рылову – всего 24 года. И он голоден до следующих побед и рекордов. Которые обязательно будут.