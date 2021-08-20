Сиваков стал третьим на седьмом этапе «Вуэльты» и возглавил горный зачёт веломногодневки

Российский гонщик Павел Сиваков занял третье место на седьмом этапе веломногодневки «Вуэльта». Победителем стал австралийский гонщик Team DSM Майкл Сторер. Он преодолел дистанцию 94 км с результатом 4 часа 10 минут и 13 секунд. Россиянин из Ineos Grenadiers уступил ему 59 секунд. Вторым стал Карлос Верона. Испанец из Movistar проиграл Стореру 21 секунду.

Сиваков показал лучший результат для представителей России на «Вуэльте» 2021 года. На шестом этапе Александр Власов из Astana-Premier Tech занял четвёртое место, но Сиваков улучшил достижение соотечественника.

После седьмого этапа «Вуэльты» Павел Сиваков возглавил горный зачёт. Другой россиянин Александр Власов стал 22-м и остался на девятом месте в генеральной классификации веломногодневки.