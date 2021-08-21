Главный тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал победу над Францией

Главный тренер женской сборной России Серджо Бузато прокомментировал победу над Францией со счётом 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18) в стартовом для команды матче группового этапа чемпионата Европы.
«Травма Бровкиной? Пока не знаю, насколько сильно она будет меня беспокоить. Мы должны проконсультироваться с доктором, потому что в один момент она сказала, что не чувствует голеностоп.
Я попробовал сыграть так, как я хочу. Капитан команды должен быть готовым выйти в любой момент. Я предоставил опыт молодой связующей. Опыт появляется не только при победах, но и во время сложных матчей. Сегодня с Францией был сложный матч, мы сыграли хорошо. Франция — очень хорошая команда, у них игра на блоке лучше, чем у нас. Поэтому для Федоровцевой, Матвеевой, Смирновой это очень хороший опыт.
Старцева готова помогать команде. Когда я позвонил и спросил, поедет ли она на чемпионат Европы, она сказала, что ей нужно побольше отдыха, потому что она немолодая. Но она здесь, она готова», — сказал Бузато в эфире «Матч ТВ».
Следующий матч россиянки проведут с Азербайджаном 22 августа.
Чемпионат Европы проходит в четырёх странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Он стартовал 18 августа. Финал турнира запланирован на 4 сентября.
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