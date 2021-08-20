Женская сборная России по волейболу обыграла Францию в первом матче чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу одержала победу в первом матче чемпионата Европы в Белграде. Подопечные Серджо Бузато одолели команду Франции со счётом 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18).
Самым результативным игроком матча стала россиянка Ксения Смирнова. Она заработала 22 очка. Среди француженок наибольшее количество очков набрала Люсиль Жикёйль. На её счету 21 набранный балл.
Помимо России и Франции, в группе А также выступают команды Боснии и Герцеговины, Сербии, Бельгии и Азербайджана.
Напомним, сборная России является шестикратным чемпионом Европы. Следующий матч россиянки проведут с Азербайджаном 22 августа. Француженкам 21 августа предстоит игра с командой Сербии.
Чемпионат Европы проходит в четырёх странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. Он стартовал 18 августа. Финал турнира запланирован на 4 сентября.
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