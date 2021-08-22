Голландец Якобсен выиграл восьмой этап веломногодневки «Вуэльта». Власов стал 22-м

Велогонщик из Нидерландов Фабио Якобсен, представляющий команду Deceuninck – Quick-Step, одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию в 173 км за 3 часа 56 минут и 5 секунд. На втором месте оказался итальянец Альберто Дайнезе из команды DSM, третьим стал бельгиец Яспер Филипсен, выступающий за Alpecin-Fenix.

Лучшим из российских велогонщиков стал Александр Власов, выступающий за команду Astana, он приехал к финишу 22-м. Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 155-м месте.

Публикация доступна в официальном «твиттере» Вуэльты.

Лидером общего зачёта остался словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo-Visma. Власов располагается на 9-й строчке, а Сиваков идёт 42-м.

«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. В 2007 году соревнования выигрывал россиянин Денис Меньшов.