Австралиец Сторер выиграл десятый этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Власов стал 32-м

Австралийский велогонщик Майкл Сторер из команды Team DSM одержал победу на десятом этапе престижной шоссейной веломногодневки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию в 189 км за 4 часа 9 минут 21 секунду. Вторым с отставанием в 21 секунду стал бельгиец Маури Вансевенант, представляющий команду Deceuninck — Quick Step, с таким же результатом финишировал француз Клеман Шампуссен из Citroen.

Лучшим из российских велогонщиков стал Александр Власов, выступающий за команду Astana, который финишировал 32-м. Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 70-м месте.

Общий зачёт веломногодневки после десяти этапов возглавляет норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux. Власов идёт на 12 месте, Сиваков идёт 49-й.

«Вуэльта» проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. В 2007 году соревнования выигрывал россиянин Денис Меньшов.