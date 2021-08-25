Этап Tenzor Cup by PROyachting 2021 в Подмосковье станет решающим перед Гранд-финалом

В разгар летнего парусного сезона одним из главных событий августа станет третий этап серии регат Tenzor Cup by PROyachting 2021, который пройдёт с 27 по 29 августа в яхт-клубе «Поместье Галс». Старт проводится в статусе Кубка России в классе J/70. Третий этап станет ключевым в борьбе команд за очки в общем зачёте перед Гранд-финалом серии в Сочи.

В первой десятке рейтинга расположились сильнейшие команды. Лидер регаты — команда ArtTube RUS1 Валерии Коваленко, ставшая победителем первых двух этапов серии, имеет запас в 4 очка перед командой ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича, у которой в активе две бронзы. Тройку лидеров замыкает BARS Sailing Team с 9 очками. Следующие четыре команды: ELF Сергея Соболева (10 очков), PAVETRA Андрея Братана (12 очков), TENZOR Sport Милены Никитиной (12 очков) и TENZOR Legal Андрея Пушкина (13 очков) — делят места с 4-го по 7-е с минимальными отрывами друг от друга и от третьего места. Не менее плотно расположились в классификации участники второй десятки, которым вполне по силам оказаться в топ-10 в случае удачных приходов на третьем этапе.

В заявке третьего этапа впервые зарегистрирована команда «Академия парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга», где в роли тактика выступит Анна Басалкина – участница Олимпиады в Сиднее и многократный победитель и призёр чемпионатов мира, Европы и национальных первенств. Пополнят списки и яхтенный коллектив Tramontana серебряного призёра чемпионата Европы по матчевым гонкам — 2021 и различных мировых серий Андрея Кочнева, а также Kalina Racing Team Анастасии Калининой, MegaZip Sailing Team Алексея Машкина и M-Sailing Team Андрея Малыгина.

Для зрителей и болельщиков серии Tenzor Cup by PROyachting 2021 будет работать цифровой он-лайн мониторинг «Регатаскоп» и организована прямая трансляция на канале YouTube.