Триатлонист Дмитрий Полянский допущен до участия во внутрироссийских соревнованиях
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Российский триатлонист Дмитрий Полянский допущен до участия во внутрироссийских соревнованиях. Такое решение принято Федерацией триатлона России (ФТР) по результатам завершившегося внутреннего антидопингового расследования, сообщает пресс-служба ФТР.
Дмитрий Полянский был отстранён ФТР после информации о возможном нарушении антидопинговых правил его братом Игорем, допинг-проба которого, взятая в ходе сборов российских триатлонистов во Владивостоке 21 июля, показала наличие в крови атлета запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Оба брата выступали в составе национальной команды на Олимпийских играх в Токио, информация об отстранении Игоря Международной федерацией триатлона появилась уже по окончании Игр.
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