Журналист Василий Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу
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Известный журналист Василий Уткин оригинально поздравил сборную России по пляжному футболу с завоеванием третьего титула чемпиона мира. Он сравнил пляжную разновидность футбола с ковырянием в носу.
«Пляжный футбол — как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нём преуспели — те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемпионат среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В финале домашнего чемпионата мира сборная России обыграла команду Японии со счётом 5:2. Ранее подопечные Михаила Лихачёва дважды завоёвывали золото чемпионата мира (в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).
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