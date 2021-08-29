Журналист Василий Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу

Известный журналист Василий Уткин оригинально поздравил сборную России по пляжному футболу с завоеванием третьего титула чемпиона мира. Он сравнил пляжную разновидность футбола с ковырянием в носу.

«Пляжный футбол — как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нём преуспели — те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемпионат среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В финале домашнего чемпионата мира сборная России обыграла команду Японии со счётом 5:2. Ранее подопечные Михаила Лихачёва дважды завоёвывали золото чемпионата мира (в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).