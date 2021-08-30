Федерацию триатлона России могут лишить международной аккредитации из-за допинг-случаев

Федерация триатлона России может лишиться международной аккредитации вследствие многократного нарушения антидопинговых правил её спортсменами.
Напомним, в августе 2021 года от международных соревнований из-за подозрений в допинге были отстранены сразу трое российских триатлонистов — Дмитрий и Игорь Полянские, а также Александр Брюханков. Отметим, что в допинг-пробах Игоря Полянского и Брюханкова были найдены следы эритропоэтина (ЭПО), брат Игоря Дмитрий был отстранён в качестве причастного к инциденту лица.
Согласно международному регламенту, если четверо или более спортсменов, выступающих под эгидой федерации, нарушат антидопинговые правила в течение 12 месяцев, организации будет грозить наказание в виде дисквалификации от международных соревнований сроком до 2 лет и штраф до $ 10 тыс.
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