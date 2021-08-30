В допинг-пробе российского триатлониста Александра Брюханкова обнаружены следы ЭПО

Пресс-служба Международной федерации триатлона заявила о возможном нарушении антидопинговых правил россиянином Александром Брюханковым.
Допинг-проба, взятая у Брюханкова во время соревновательного контроля на чемпионате Европы в Кицбюэле (Австрия) 19 июня, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).
Отмечается, что спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
34-летний Брюханков — пятикратный чемпион России по триатлону, призёр чемпионатов мира и Европы, участник Олимпийских игр в Пекине — 2008 (Китай), там он финишировал 24-м, и в Лондоне — 2012 (Великобритания), стал седьмым.
Отметим, что ранее в подобных нарушениях был обвинён участник Игр-2020 в Токио (Япония) Игорь Полянский.
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