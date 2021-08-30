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Женская сборная России по волейболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы
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Женская сборная России по волейболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в четырёх странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.

В 1/8 финала россиянки обыграли команду Беларуси со счётом 3:1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23). За право выйти в полуфинал первенства Европы российские волейболистки поборются с представительницами Италии.

На групповом этапе турнира подопечные Серджо Бузато обыграли команды Франции (3:1), Азербайджана (3:0) и Боснии и Герцеговины (3:0), а также на тай-брейках уступили сборным Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

Действующими чемпионками соревнований являются представительницы Сербии, они завоевали титул в 2019-м. Чемпионат Европы — 2021 стартовал 18 августа. Финальная встреча состоится 4 сентября.

ЧЕ-2021 (ж). 1/8 финала
30 августа 2021, понедельник. 21:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Беларусь
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