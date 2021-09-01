Российские волейболистки проиграли итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в четырёх странах: Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. В 1/4 финала россиянки проиграли команде Италии со счётом 0:3 (20:25, 8:25, 15:25). В составе российского коллектива самым результативным игроком стала Арина Федоровцева, в её активе 7 очков.
Напомним, на групповом этапе турнира подопечные Серджо Бузато обыграли команды Франции (3:1), Азербайджана (3:0) и Боснии и Герцеговины (3:0), а также на тай-брейках уступили сборным Бельгии (2:3) и Сербии (2:3), что позволило им выйти из группы А со второго места.
Действующими чемпионками соревнований являются представительницы Сербии, они завоевали титул в 2019-м. Чемпионат Европы — 2021 стартовал 18 августа. Финальная встреча состоится 4 сентября.
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