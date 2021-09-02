Российские волейболисты на тай-брейке уступили Ирану бронзу чемпионата мира U19

Российские волейболисты не сумели завоевать медали юниорского чемпионата мира U19, который проходит в Иране. Матч за бронзу завершился со счётом 3:2 (25:14, 22:25, 27:25, 21:25, 15:6) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе сборной России стал диагональный Тимофей Тихонов, принёсший команде 23 очка. 21 балл (в том числе 4 эйса) набрал доигровщик Кирилл Власов, 14 – капитан Михаил Лабинский. Василий Тарасенко поставил 6 результативных блоков.

Ранее подопечные Максима Максимова выиграли все четыре матча в подгруппе. В 1/8 финала россияне обыграли сборную Кубы (3:0), в четвертьфинале – команду Бразилии (3:0). В матче за выход в финал российские юниоры уступили сборной Болгарии – 2:3.

За золото позднее сыграют сборные Польши и Болгарии.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Тегеран, Иран

Матч за 3-е место

Иран – Россия – 3:2 (25:14, 22:25, 27:25, 21:25, 15:6).