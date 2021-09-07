Ольга Капранова: и без Израиля с Ашрам хватит зрелищности и соперниц

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырёхкратная чемпионка Европы Ольга Капранова прокомментировала решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике. Ранее стало известно, что участие в турнире не примет олимпийская чемпионка Линой Ашрам.
«Рада, что девочки приступили к тренировкам. Сёстры Аверины в хорошей форме, рада, что они едут на чемпионат мира. И без израильской сборной с Ашрам хватит зрелищности и соперниц.
А что касается их решения не ехать, то здесь всё что угодно может быть. Может, устала, может, действительно испугались, как некоторые пишут. Но я не могу этого допускать, потому что не знаю», — рассказала Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).
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