Мельникова заявила, что карантин перед встречей с Путиным сильно помешает подготовке к ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая чемпионкой Олимпиады-2020 в командном первенстве и бронзовым призёром в личном многоборье и вольных упражнениях, призналась, что карантин перед встречей с Владимиром Путиным сильно помешает подготовке к грядущему чемпионату мира по спортивной гимнастике. Он пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

В «сториз» своего «инстаграма» Мельникова проводила рубрику вопрос-ответ. «Не помешает ли этот карантин подготовке к ЧМ в октябре», — спросил Ангелину один из подписчиков.

«Конечно, очень сильно помешает. Неделя без тренировок для девушек — практически полный выход из формы. Придётся за месяц попробовать собрать себя к ЧМ. Не знаю, что из этого получится. Такого опыта ещё не было», — ответила Мельникова.