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Гимнастка Мельникова: перед встречей с президентом нам предстоит недельный карантин

Гимнастка Мельникова: перед встречей с президентом нам предстоит недельный карантин
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова ответила на вопрос о ближайших планах на карьеру.

«Возобновлю тренировки, но я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира в октябре. Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится – хорошо, а если нет – рисковать не буду.

Гимнастика – такой вид спорта, что сегодня ты на пике, а завтра получил травму, вылетел на полгода и никуда не едешь. Это всегда тяжело пережить, поэтому трудно загадывать.

От спорта всегда хочется взять максимум, но нет каких-то конкретных задач. Их сложно ставить, ведь может произойти все что угодно. Можно очень сильно расстроиться, когда долго к чему-то идешь, а это не получается из-за какого-то внешнего фактора», — приводит слова Мельниковой «РИА Новости».

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