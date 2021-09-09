Результат Сидоровой в финале Бриллиантовой лиги уступает только рекорду Исинбаевой

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, одержав победу в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги, установила личный рекорд и лучший результат сезона в мире, а также обновила рекорд соревнований – 5,01 м. Выше за всю историю женских прыжков с шестом прыгала на открытом воздухе только двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которой принадлежит мировой рекорд (5,06), установленный в 2009 году.

Также отметка 5,00 метров покорилась серебряному призеру Олимпийских игр и чемпионатов мира американке Сэнди Моррис и её соотечественнице Дженнифер Сур. Но последняя преодолела планку на высоте 5,03 в помещении.

Напомним, ранее Сидорова завоевала серебряную медаль в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио (Япония). Тогда Сидорова взяла высоту 4,85 м.