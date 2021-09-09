Результат Сидоровой в финале Бриллиантовой лиги уступает только рекорду Исинбаевой

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, одержав победу в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги, установила личный рекорд и лучший результат сезона в мире, а также обновила рекорд соревнований – 5,01 м. Выше за всю историю женских прыжков с шестом прыгала на открытом воздухе только двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которой принадлежит мировой рекорд (5,06), установленный в 2009 году.
Также отметка 5,00 метров покорилась серебряному призеру Олимпийских игр и чемпионатов мира американке Сэнди Моррис и её соотечественнице Дженнифер Сур. Но последняя преодолела планку на высоте 5,03 в помещении.
Напомним, ранее Сидорова завоевала серебряную медаль в финале соревнований в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио (Япония). Тогда Сидорова взяла высоту 4,85 м.
- 9 сентября 2021
-
23:30
-
23:24
-
22:49
-
22:18
-
21:49
-
20:32
-
18:21
-
15:50
-
14:02
-
13:22
-
11:43
-
10:54
-
09:16
-
08:50
-
08:48
-
08:20
-
00:40
-
00:30
- 8 сентября 2021
-
23:46
-
23:24
-
23:11
-
21:29
-
21:14
-
20:40
-
20:13
-
18:27
-
18:09
-
17:31
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
12:45
-
10:28
-
10:23
- 7 сентября 2021
-
23:06