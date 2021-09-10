Министр спорта Матыцин: РУСАДА выполнило все финансовые обязательства перед ВАДА
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все финансовые обязательства и не имеет замечаний от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Мы выполнили все финансовые обязательства, не имеем никаких замечаний от ВАДА. Финансовые вопросы закрыты. В России создана одна из самых жёстких, если не самая жёсткая программа по борьбе с допингом», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, из-за санкций ВАДА России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, а российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.
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