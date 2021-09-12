Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губайдуллина и Лифанов выиграли Кубок президента РФ по современному пятиборью

Губайдуллина и Лифанов выиграли Кубок президента РФ по современному пятиборью
Комментарии

Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов стали победителями первого Кубка Президента РФ по современному пятиборью. Второе место заняли также российские спортсмены Аделина Ибатуллина и Егор Громадский. Третьими стали немцы Анника Шлой и Марвин Фали Доге.

Турнир проводился как личный, но затем результаты выступлений представителей одной команды суммировались.

Личное первенство выиграла Губайдуллина, второй стала Шлой, третьей – Ибатуллина. У мужчин первенствовал итальянец Джорджо Малан. Второе место занял россиянин Громадский, третье Ахмед Эль-Генди из Египта. Лифанов был четвёртым.

Современное пятиборье. Кубок Президента РФ
Общекомандный зачёт

1. Россия-1 (Губайдуллина, Лифанов) – 2793.
2. Россия-2 (Ибатуллина, Громадский) – 2753.
3. Германия (Шлой, Доге) – 2739.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021