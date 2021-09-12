Губайдуллина и Лифанов выиграли Кубок президента РФ по современному пятиборью

Россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов стали победителями первого Кубка Президента РФ по современному пятиборью. Второе место заняли также российские спортсмены Аделина Ибатуллина и Егор Громадский. Третьими стали немцы Анника Шлой и Марвин Фали Доге.

Турнир проводился как личный, но затем результаты выступлений представителей одной команды суммировались.

Личное первенство выиграла Губайдуллина, второй стала Шлой, третьей – Ибатуллина. У мужчин первенствовал итальянец Джорджо Малан. Второе место занял россиянин Громадский, третье Ахмед Эль-Генди из Египта. Лифанов был четвёртым.



Современное пятиборье. Кубок Президента РФ

Общекомандный зачёт

1. Россия-1 (Губайдуллина, Лифанов) – 2793.

2. Россия-2 (Ибатуллина, Громадский) – 2753.

3. Германия (Шлой, Доге) – 2739.