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Мария Шурочкина отреагировала на получение автомобиля BMW X5 за победу на Олимпиаде

Мария Шурочкина отреагировала на получение автомобиля BMW X5 за победу на Олимпиаде
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина опубликовала видео, на котором видна её реакция на получение в подарок автомобиля за победу на Играх в Токио (Япония). Церемония награждения прошла в Кремле на минувшей неделе.

«Эмоции от подаренного подарка. Нам подарили BMW X5! P. S. Если увидите на дороге «Мария Шурочкина», бибикаем три раза, я выгляну», — написала синхронистка.

Видео доступно в «инстаграме» Марии Шурочкиной

Золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего российским олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам. На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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