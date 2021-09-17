Казахстанский тяжелоатлет умер в возрасте 25 лет

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжёлой атлетики Республики Казахстан.

Причина смерти спортсмена не называется.

«Сегодня ночью ушёл из жизни талантливый спортсмен — тяжелоатлет Альберт Линдер. Чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана, Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу. Коллектив Федерации тяжёлой атлетики Казахстана выражает самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким спортсмена. Альберту Линдеру было 25 лет», — отмечается в сообщении федерации.

В активе Линдера также победа на юношеском чемпионате мира 2013 года и чемпионате Азии 2017 года.