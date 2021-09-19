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Каноист Шамшурин завоевал бронзу на дистанции 5000 метров на чемпионате мира

Каноист Шамшурин завоевал бронзу на дистанции 5000 метров на чемпионате мира
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Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене (Дания).

В финальном заезде Шамшурин показал время 23 минуты 30,18 секунды. Победу одержал венгр Балаж Адольф, серебро у немца Себастьяна Бренделя.

Ранее на чемпионате мира в Копенгагене Шамшурин и Владислав Чеботарь победили в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров. Ирина Андреева и Иван Штыль первенствовали в миксте на 200 м, байдарочницы Кристина Ковнир и Анастасия Долгова стали лучшими в двойках на 200 м.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира. Копенгаген, Дания
Мужчины. 5000 м. Каноэ-одиночка

1. Балаж Адольф (Венгрия) – 23.08,62.
2. Себастьян Брендель (Германия) – 23.09,28.
3. Кирилл Шамшурин (Россия) – 23.30,18.

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