Два российских клуба идут без потерь в шахматном еврокубке после трёх туров

В Струге состоялся третий тур Кубка европейских клубов по шахматам. Российская команда «Медный всадник» победила «Прилеп» (Северная Македония) со счётом 5,5:0,5. Команда КПРФ обыграла датский клуб Team XtraCon — 4:2.

После трёх туров без потерь идут пять клубов, включая обе российские команды. В четвёртом туре состоится российское дерби.



В женском турнире «Южный Урал» вышел на чистое первое место после победы со счётом 2,5:1,5 над клубом «Тайфун» из Любляны (Словения).

На минувшей неделе сборная России по шахматам стала победителем элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады. В решающей встрече россияне оказались сильнее команды США. Обе матчевые встречи в рамках финала россияне выиграли со счётом 3,5:2,5.