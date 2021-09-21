Два российских клуба идут без потерь в шахматном еврокубке после трёх туров
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В Струге состоялся третий тур Кубка европейских клубов по шахматам. Российская команда «Медный всадник» победила «Прилеп» (Северная Македония) со счётом 5,5:0,5. Команда КПРФ обыграла датский клуб Team XtraCon — 4:2.
После трёх туров без потерь идут пять клубов, включая обе российские команды. В четвёртом туре состоится российское дерби.
В женском турнире «Южный Урал» вышел на чистое первое место после победы со счётом 2,5:1,5 над клубом «Тайфун» из Любляны (Словения).
На минувшей неделе сборная России по шахматам стала победителем элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады. В решающей встрече россияне оказались сильнее команды США. Обе матчевые встречи в рамках финала россияне выиграли со счётом 3,5:2,5.
Новость по темеДва российских клуба входят в число лидеров шахматного еврокубка
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