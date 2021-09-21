Гимнаст Белявский сменил номера на автомобиле, подаренном за победу на Олимпиаде-2020

Олимпийский чемпион, российский гимнаст Давид Белявский сменил номера на автомобиле, который был подарен ему в Кремле за успешное выступление на Играх-2020 в Токио (Япония).
«Смена номеров, всё по правилам, 10 дней можно было ездить, а теперь пора быть законопослушным гражданином», — написал Белявский.
Пост доступен в «инстаграме» Давида Белявского.
На Олимпиаде в Токио Давид выиграл золото в командном многоборье.
Золотые медалисты Олимпиады в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего российским олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам. На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победу одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали.
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