Как минимум один новенький BMW уже выставили на продажу. Другой был припаркован не по правилам.

«Я не думал, что это газон». Что герои Олимпиады-2020 делают с подаренными им машинами

В субботу, 11 сентября, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил российским чемпионам и призёрам Олимпийских игр – 2020 ключи от новеньких автомобилей BMW. Покинув площадь у Кремля, эти машины разъехались по городам и стоянкам счастливых владельцев.

Впрочем, одну машину уже выставили на продажу. Владельцу второй, возможно, придётся разбираться с крупным штрафом. А третий подарил свой автомобиль отцу.

Нагорный нарушил ПДД

Первый небольшой скандальчик, связанный с подарком за успехи в Токио, спровоцировал герой Олимпиады-2020, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, оставивший новый BMW на газоне. За это в Москве автомобилистов наказывают штрафом в пять тысяч рублей. Однако автомобиль ещё не поставлен новым собственником на учёт в ГИБДД, а это означает, что он принадлежит «Фонду поддержки олимпийцев России». То есть машина принадлежит юридическому лицу, и с него может быть взыскана куда более серьёзная сумма – до 300 тыс. рублей.

«Я не думал, что это газон – какой-то бугор, просто земля. Я приехал на радио на прямой эфир, перекрыл другую машину, мне позвонили, попросили перепарковаться. Времени уже не было – выход в прямой эфир был. Рядом нигде свободных мест не оказалось. Поставил так на 20 минут. Извините, пожалуйста, что так получилось», — приводит слова Нагорного «Газета.ру».

На продажу за пять миллионов

Как минимум один из автомобилей кто-то из спортсменов уже выставил на продажу. Владелец BMW X3 неизвестен, но, судя по модели машины, её получил в подарок один из серебряных призёров Игр. Цена олимпийского автомобиля на сайте объявлений – 5 100 000 рублей.

Кем бы ни был этот спортсмен, осуждать его не стоит – он имеет право распоряжаться подарком как ему угодно. В конце концов, надо понимать, что само содержание и обслуживание такой машины – дорогое удовольствие. А у атлета уже вполне может быть свой любимый автомобиль.

Фото: РИА Новости

«И без меня будет кому на ней кататься»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пока не успела получить свой автомобиль, так как она не смогла попасть на встречу с президентом России и вручение автомобилей из-за того, что участвовала в соревнованиях и не могла остаться на карантине.

Впрочем, чемпионка рассказала, что ездить на новом BMW сама она не собирается: «Права есть у папы и супруга, так что и без меня будет кому на ней кататься», — приводит её слова ТАСС.

Подарок для отца

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев рассказал, что свой автомобиль он подарит отцу. «Президентский автомобиль имеет особую ценность для меня как для спортсмена. Поэтому хочу, чтобы на нём ездил отец», – написал Евлоев в своём «инстаграме».

«О такой машине я и мечтала»

А вот олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина – одна из тех, кто оставит подаренный автомобиль себе.

«Состоялось торжественное награждение олимпийцев в Кремле. Президент наградил меня орденом Александра Невского. Безусловно, это очень приятно, и я безумно благодарна. Также нам подарили прекрасные автомобили – о такой машине я и мечтала, оставлю её себе».

Чемпионские BMW для Авериных

Исключение из правил по соотношению завоёванной медали и модели подаренного автомобиля сделали только для сестёр Авериных, переживших на Играх в Токио большой скандал.

Серебряный призёр Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина получила BMW X5, который вручают российским золотым медалистам. Также автомобилем BMW X3 наградили Арину Аверину, которая в Токио стала лишь четвёртой.