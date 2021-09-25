Мутко поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ по мини-футболу между Россией и Аргентиной

Бывший президент РФС и экс-министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко оценил шансы сборной России на выход в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу. Напомним, на стадии 1/4 финала команде Скоровича предстоит матч со сборной Аргентины.
«Радует, что пока все идет хорошо с точки зрения результата, путь и содержание игры не всегда идеальное. Предстоящий четвертьфинал между командами России и Аргентины будет сложным для обеих сборных, обе ставят высокие задачи, но дальше пройдет только одна. Считаю, что шансы равны, все определит готовность в конкретный день отдать все силы.
У нашего Сергея Скоровича огромный опыт, сколько у него было таких игр. Уверен, он найдет варианты, как настроить футболистов, как выбрать нужную тактику, как грамотно управлять игрой, что бы ни происходило. Желаю удачи команде и буду болеть!» — приводит слова Мутко ТАСС.
Игра пройдет завтра, 26 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Команды уже встречались в финале мирового первенства в 2016 году. Тогда победу одержали аргентинцы со счетом 5:4.
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