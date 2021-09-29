«С чемпом». Жан Беленюк показал фото с Александром Усиком

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. На снимке Беленюк сидит рядом с украинским боксёром Александром Усиком, новоиспечённым чемпионом мира в тяжёлом весе.

«С чемпом», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жана Беленюка.

На минувшей неделе Усик одержал победу в поединке с британцем Энтони Джошуа. Александр завоевал титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу: 116-112, 117-114, 115-113. Теперь на счету 34-летнего украинского спортсмена 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 поединках.