Гандболисты юношеской сборной России, ставившие на свои матчи, получили дисквалификации

Федерация гандбола России дисквалифицировала четырёх игроков юношеской сборной страны на пять лет, двух — на два года, ещё двух — до 30 июля 2022 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комиссия по этике Федерации гандбола России определила, что Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко делали ставки на свои матчи. Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы по гандболу, который прошёл в Хорватии в августе 2021 года. По его итогам сборная России заняла 15-е место среди 16 участников. По итогам разбирательства Комиссия по этике ФГР дисквалифицировала Георгия Кириленко, Максима Найдунова, Даниила Дмитриева и Александра Морозова на 5 лет, Никита Гоголев и Максим Ермолин получили двухлетнюю дисквалификацию, Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов — до 30 июня 2022 года.

Ранее юрист рассказал, что грозит российским гандболистам, заподозренным в ставках на свои матчи.