Гендиректор ФГР рассказал, как именно игроки манипулировали результатами матчей

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал, как именно игроки юношеской сборной России, получившие дисквалификации, манипулировали результатами матчей.

Новость по теме Гандболисты юношеской сборной России, ставившие на свои матчи, получили дисквалификации

«На сегодняшний день мы не располагаем суммами, какие потери понесли букмекерские конторы. Просмотровая комиссия отсмотрела все матчи. Видно, когда человек целенаправленно бросает мимо пустых ворот или человек стоит в защите и специально отходит, давая возможность забить, — это очевидные и банальные вещи, которые сразу бросаются в глаза.

Была игра со сборной Австрии, которую наша команда «успешно» проиграла в 17 мячей, а вторую игру выиграла плюс 7. Таких вещей просто не бывает ни при каком раскладе.

Были жалобы, что игрокам не хватает денег. Вспоминая свою карьеру, у нас не было вообще никаких зарплат. Игроки, получившие дисквалификации, были представлены лучшими клубами и получали достойную зарплату. Не вижу оснований говорить, что им чего-то не хватает. Другие игроки говорят, что их всё устраивает, хотят чего-то добиться, ещё и помогают своим родителям. Заявления со стороны игроков, что им не хватает денег, необоснованны», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.