Женская сборная России по волейболу до 18 лет победила на чемпионате мира

Волейболистки сборной России стали победительницами чемпионата мира, завершившегося в Мексике. Наши спортсменки в финале в трёх партиях обыграли национальную команду Италии – 3-0 (25:16, 25:17, 25:20).

Отметим, на групповом этапе россиянки стали первыми в группе со сборными Бразилии, Словакии, Аргентины и Болгарии. В 1/8 финала россиянки обыграли Пуэрто-Рико (3-0), в четвертьфинале наши волейболистки оказались сильнее команды Польши (3-0). В полуфинале наши спортсменки обыграли Сербию (3-0).

В свою очередь, итальянки в группе стали первыми, обойдя сборные Турции, Доминиканской республики, Перу и Египта. В 1/8 финала команда Италии прошла сборную Канады (3-0), в четвертьфинале – команду Румынии (3-0), а в полуфинале оказались сильнее команды США (3-0).