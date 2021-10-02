Российские волейболисты вышли в финал молодёжного чемпионата мира, обыграв Аргентину

Молодёжная сборная России по волейболу вышла в финал чемпионата мира U21. В полуфинальном матче подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде Аргентины со счётом 3:0 (27:25, 28:26, 25:17).
Самыми результативными в составе российской команды стали Омар Курбанов и Роман Мурашко, набравшие по 16 очков. 15 баллов на счету Станислава Динейкина-младшего. Курбанов подал 5 эйсов, а Юрий Бражнюк поставил 4 результативных блока.
Ранее в ходе соревнований российские волейболисты выиграли все матчи двух групповых турниров, дважды оказавшись сильнее соперников из Бразилии.
В финале сборная России встретится с победителем матча между командами Италии и Польши.
Волейбол. Чемпионат мира U21. Мужчины. Кальяри, Италия
Полуфинал
Россия – Аргентина – 3:0 (27:25, 28:26, 25:17).
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