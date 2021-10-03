Определился соперник российских волейболистов в финале чемпионата мира U21

Стал известен соперник молодёжной сборной России по волейболу в финале чемпионата мира U21. Во втором полуфинальном матче сборная Италии на тай-брейке одержала волевую победу над командой Польши со счётом 3:2 (20:25, 20:25, 25:11, 25:20, 15:12).
Самым результативным в составе сборной Италии стал 19-летний Алессандро Микьелетто, набравший 21 очко. В начале сентября в составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы среди взрослых.
Как и сборная России, команда Италии прошла турнир до финала без поражений.
В матче за бронзовые медали Польша сыграет с Аргентиной, которая в полуфинале уступила российским волейболистам (0:3).
Волейбол. Чемпионат мира U21. Мужчины. Кальяри, Италия
Полуфинал
Италия – Польша – 3:2 (20:25, 20:25, 25:11, 25:20, 15:12).
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