Определился соперник российских волейболистов в финале чемпионата мира U21

Стал известен соперник молодёжной сборной России по волейболу в финале чемпионата мира U21. Во втором полуфинальном матче сборная Италии на тай-брейке одержала волевую победу над командой Польши со счётом 3:2 (20:25, 20:25, 25:11, 25:20, 15:12).

Самым результативным в составе сборной Италии стал 19-летний Алессандро Микьелетто, набравший 21 очко. В начале сентября в составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы среди взрослых.

Как и сборная России, команда Италии прошла турнир до финала без поражений.

В матче за бронзовые медали Польша сыграет с Аргентиной, которая в полуфинале уступила российским волейболистам (0:3).

Волейбол. Чемпионат мира U21. Мужчины. Кальяри, Италия

Полуфинал

Италия – Польша – 3:2 (20:25, 20:25, 25:11, 25:20, 15:12).