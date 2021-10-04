Ян Непомнящий принял участие в телеигре «Что? Где? Когда?»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий принял участие в программе «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Вчера, 3 октября, шахматист сыграл в команде Елены Потаниной в первой игре осенней серии. Ян дал правильный досрочный ответ на один из вопросов. Команда знатоков потерпела поражение со счётом 5:6.

Матч на первенство мира с участием Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ). В сентябре Непомнящий принял участие в турнире в Ставангере (Норвегия). В заключительном туре он проиграл действующему чемпиону мира Карлсену, который в итоге стал победителем соревнований.

Ян — двукратный чемпион России (2010, 2020), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013, 2019), победитель турнира претендентов (2020/2021).

Фото: «Инстаграм» Яна Непомнящего