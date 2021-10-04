Ушёл из жизни серебряный призёр Олимпиады 1984 года по санному спорту Сергей Данилин

Серебряный призёр Олимпиады 1984 года, советский и российский саночник Сергей Данилин ушёл из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России. Причины смерти на данный момент неизвестны.

«Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Данилина. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом, прославившим свою Родину на арене мирового спорта», — говорится на сайте федерации.

Данилин, выступавший в одноместных санях, пять раз представлял страну на Олимпийских играх (1980-1994), становился чемпионом мира (1981) и чемпионом Европы (1986). Также в активе Данилина — серебро и 3 бронзы чемпионатов мира.