Ян Непомнящий опубликовал пост об участии в программе «Что? Где? Когда?»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост об участии в телепрограмме «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Шахматист сыграл в команде Елены Потаниной в первой игре осенней серии. Ян дал правильный досрочный ответ на один из вопросов. Команда знатоков потерпела поражение со счётом 5:6.
«Вчера приобрёл долгожданный опыт игры в телеклубе «Что? Где? Когда?», где прежде доводилось бывать только в качестве гостя. Спасибо Елене Потаниной за приглашение и предоставленный шанс, а ребятам за захватывающую игру в непривычной обстановке и стрессовой ситуации! Хотя итоговый результат и не в нашу пользу, команда смогла преодолеть себя, а это куда важнее. Но главное — это знакомство с замечательными светлыми людьми. Надеюсь, ещё сыграем», — написал Непомнящий.
Пот доступен в «инстаграме» Яна Непомнящего.
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