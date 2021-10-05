Ян Непомнящий опубликовал пост об участии в программе «Что? Где? Когда?»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост об участии в телепрограмме «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Шахматист сыграл в команде Елены Потаниной в первой игре осенней серии. Ян дал правильный досрочный ответ на один из вопросов. Команда знатоков потерпела поражение со счётом 5:6.

«Вчера приобрёл долгожданный опыт игры в телеклубе «Что? Где? Когда?», где прежде доводилось бывать только в качестве гостя. Спасибо Елене Потаниной за приглашение и предоставленный шанс, а ребятам за захватывающую игру в непривычной обстановке и стрессовой ситуации! Хотя итоговый результат и не в нашу пользу, команда смогла преодолеть себя, а это куда важнее. Но главное — это знакомство с замечательными светлыми людьми. Надеюсь, ещё сыграем», — написал Непомнящий.

Пот доступен в «инстаграме» Яна Непомнящего.