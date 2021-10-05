Сборная России по американскому футболу обыграла команду Чехии подбрасыванием монетки

Победитель матча между сборными России и Чехии по американскому футболу в рамках отборочного раунда чемпионата Европы определился после подбрасывания монетки.

Россияне не смогли приехать на матч из-за того, что чешская сторона не выдала необходимые документы для получения виз.

Из-за этого Международная федерация американского футбола (МФАФ) приняла решение, что победитель в матче определится при помощи жребия. После подбрасывания монетки победила сборная России.

«Мы абсолютно демотивированы действиями МФАФ. Вся необходимая информация для получения приглашения была отправлена принимающей стороне 17 августа, но получили мы его лишь 23 сентября. Срыв дедлайна случился из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске, отказывалось принимать действия по организации матча и не делегировало свои обязанности другим лицам. В регламенте чемпионата есть пункт про ненамеренный срыв игры по вине одной из сторон. Комиссия отказалась его применять и разделила ответственность между сторонами, вменив нам задним числом обязательства по отправке документов более ранней датой», — приводит слова президента Федерации американского футбола России (ФАФР) Артемия Рогового First and Goal.

Теперь сборная России сыграет с командой Швейцарии для сохранения прописки в группе A — команд, которые получают право непосредственного участия в турнире.