Ханум Велиева не смогла выйти в финал чемпионата мира по спортивной борьбе

Россиянка Ханум Велиева не смогла пробиться в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло. В полуфинальной схватке в весовой категории до 68 кг Велиева уступила Мээрим Жуманазаровой из Киргизии. Соперница Велиевой в поединке за бронзу определится позднее.
Второй финалисткой стала японка Рин Мияжи, на туше победившая американку Тамиру Менса.
В весовых категориях до 57, 59 и 72 кг россиянки остались без медалей, так как спортсменки, обыгравшие их на предварительных стадиях, не сумели выйти в финал.
В категории до 57 кг Вероника Чумикова в четвертьфинале не справилась с олимпийской чемпионкой 2016 года американкой Хелен Марулис – 1:10. Светлана Липатова в категории до 59 кг не смогла на старте пройти Шоовдор Баатаржав из Монголии, проиграв по пассивам 1:2. Ксения Буракова в категории до 72 кг в первом же поединке на туше уступила спортсменке из Индии Дивя Какран.
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