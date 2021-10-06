Ханум Велиева не смогла выйти в финал чемпионата мира по спортивной борьбе

Россиянка Ханум Велиева не смогла пробиться в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло. В полуфинальной схватке в весовой категории до 68 кг Велиева уступила Мээрим Жуманазаровой из Киргизии. Соперница Велиевой в поединке за бронзу определится позднее.

Второй финалисткой стала японка Рин Мияжи, на туше победившая американку Тамиру Менса.

В весовых категориях до 57, 59 и 72 кг россиянки остались без медалей, так как спортсменки, обыгравшие их на предварительных стадиях, не сумели выйти в финал.

В категории до 57 кг Вероника Чумикова в четвертьфинале не справилась с олимпийской чемпионкой 2016 года американкой Хелен Марулис – 1:10. Светлана Липатова в категории до 59 кг не смогла на старте пройти Шоовдор Баатаржав из Монголии, проиграв по пассивам 1:2. Ксения Буракова в категории до 72 кг в первом же поединке на туше уступила спортсменке из Индии Дивя Какран.