Надежда Соколова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной борьбе

Россиянка Надежда Соколова стала бронзовым призёром чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 50 кг. В схватке за бронзу Соколова нанесла поражение представительнице Украины Богдане Ящук со счётом 12:2. Победу в финале одержала японка Ремина Йошимото, поборовшая американку Сару Хильдебранд со счётом 5:3. Ещё одна бронза у Отгонжаргал Долгоржав из Монголии, одолевшей румынку Алину Вук.

Накануне в полуфинале Соколова не смогла справиться с натиском бронзового призёра Олимпийских игр в Токио Хильдебрандт.

Анжелика Ветошкина (до 53 кг), Динара Кудаева (до 65 кг) и Марина Суровцева (до 76 к) не смогли побороться за награды, так как победившие их на предварительной стадии соперницы не добрались до финала.