Бегун, по вине которого Усэйн Болт лишился золота ОИ-2008, сдал положительную допинг-пробу

Ямайский спринтер Неста Картер в очередной раз подозревается в нарушениях антидопинговых правил. Ранее Картер сдал положительную допинг-пробу, разбирательство по его делу назначено на 14 октября, сообщает The Gleaner.
Напомним, в 2017-м Картер был лишён золотой эстафетной медали (4x100) Олимпиады-2008 в Пекине (Китай) после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) доказало наличие в пробе спортсмена запрещённого препарата – метилгексаниамина. Согласно регламенту, наград автоматически лишилась вся эстафетная четвёрка, в которую также входили Усэйн Болт, Майкл Фрейтер и Асафа Пауэлл.
Отметим, что Картер является четвёртым по скорости ямайцем на дистанции 100 метров с личным рекордом в 9,78 секунды. Неста завершил карьеру в августе 2021 года.
- 6 октября 2021
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:21
-
20:58
-
20:35
-
19:51
-
19:36
-
19:12
-
18:57
-
18:26
-
18:08
-
17:56
-
15:37
-
14:35
-
13:36
-
13:05
-
12:36
-
09:21
-
08:46
-
08:35
-
08:27
-
08:27
-
08:18
- 5 октября 2021
-
23:42
-
23:32
-
22:10
-
21:57
-
20:48
-
20:42
-
20:35
-
19:43
-
19:22
-
19:16