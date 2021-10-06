Бегун, по вине которого Усэйн Болт лишился золота ОИ-2008, сдал положительную допинг-пробу

Ямайский спринтер Неста Картер в очередной раз подозревается в нарушениях антидопинговых правил. Ранее Картер сдал положительную допинг-пробу, разбирательство по его делу назначено на 14 октября, сообщает The Gleaner.

Напомним, в 2017-м Картер был лишён золотой эстафетной медали (4x100) Олимпиады-2008 в Пекине (Китай) после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) доказало наличие в пробе спортсмена запрещённого препарата – метилгексаниамина. Согласно регламенту, наград автоматически лишилась вся эстафетная четвёрка, в которую также входили Усэйн Болт, Майкл Фрейтер и Асафа Пауэлл.

Отметим, что Картер является четвёртым по скорости ямайцем на дистанции 100 метров с личным рекордом в 9,78 секунды. Неста завершил карьеру в августе 2021 года.