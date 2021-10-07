«Мы были в шоке». Яна Батыршина вспомнила, как её засудили из-за купальника

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала, как её засудили из-за купальника на клубном чемпионате мира в Японии.

«Я стала одной из первых гимнасткок, которые выступали с пайетками. Сначала у нас были хлопковые купальники, потом — эластичные, потом можно было шить из разных тканей. Но иногда готовые эластичные купальники нам присылал официальный экипировщик сборной России. Довольно простые по сегодняшним меркам. Но ткань была необычной, например, с блеском или разноцветными полосами.

Однажды мне прислали белый купальник с тремя треугольниками из пайеток наверху. Их было немного, но выглядело очень красиво. В то время правила запрещали выступать с камнями и стразами. Но про пайетки не было ни слова. Поэтому мы решили, что я буду выступать в этом купальнике в упражнении с булавами.

1995 год, Япония. Клубный чемпионат мира. Мы выступали хорошо. И должны были занять первое место. Но потом вышла я в этом купальнике. Выступила просто отлично! Но когда объявили результат, оказалось, что у меня сняли полбалла за некорректный вид!

Сказать, что мы были в шоке, — не сказать вообще ничего. Если пайетки были запрещены, почему меня выпустили на ковер? Почему судьи, которые всё проверяли, не доложили главному судье? По идее, меня должны были отправить переодеваться, и я бы выступала в другом купальнике. Но никто этого не сделал.

А когда мы пытались разобраться и говорили, что это всего лишь пайетки и на них нет запрета в правилах, нас просто не хотели слушать. Более того, за 3 месяца до этого я выступала в этом купальнике на чемпионате Европы, и всё было спокойно! Никаких штрафов! Но нам сказали, что там судьи упустили этот момент, а мы не упустим и оштрафуем!

Было очень обидно. Потому что из-за этих пайеток наш клуб упустил победу! И занял только 3-е место. А я потеряла бронзу и стала пятой.

Что самое смешное: со следующего, 1996 года, пайетки разрешили! Но купальник предварительно нужно было показать судьям для одобрения… Я потом не раз выступала в этом купальнике и даже попала на афишу чемпионата Европы 1996 года», — написала Батыршина в своём «инстаграме».