Чемпион ОИ-2020 Евгений Рылов показал автограф, который дал ему Владимир Путин. Фото
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов опубликовал новое фото в своём «инстаграме». На фото изображён автограф президента России Владимира Путина, который тот во время встречи в Кремле с призёрами Олимпиады-2020 оставил на ленте с олимпийским золотом. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 69 лет.
«Сегодня день рождения Владимира Владимировича! Хочу его поздравить с 69-летием! Пожелать крепкого здоровья, сил и терпения», — подписал фото Рылов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Рылова.
Помимо двух золотых медалей Игр в Токио на счету Рылова серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также у него есть бронза Олимпиады-2016 года в Рио-де-Жанейро, завоёванная на дистанции 200 м на спине.
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