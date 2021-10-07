Чемпион мира Магомедмурад Гаджиев: Польша поверила в меня. В отличие от России

Уроженец Дагестана, борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев, который с 2014 года представляет Польшу, рассказал, как решился на смену гражданства. На чемпионате мира 2021 года в Осло Гаджиев завоевал золото в весовой категории до 70 кг.

«Меня здесь очень тепло приняли. После каждого соревнования я получаю много сообщений от фанатов.

Польша дала мне шанс, она поверила в меня. В отличие от России, которая перестала в меня верить, когда результаты были слабее. С другой стороны, конкуренция там огромная. Такова жизнь…

Отец меня очень поддерживал. Он даже заявил, что, поскольку я буду сражаться за Польшу, он также начнёт болеть за Польшу. Он начал смотреть матчи сборной Польши по футболу, волейболу и лёгкой атлетике. Когда я был в гостях у родителей, они действительно смотрели другие виды спорта и болели за польских спортсменов.

В прошлом году мой папа заболел, я приехал домой, чтобы побыть с ним. Я не тренировался несколько месяцев. К сожалению, папы больше нет...» — приводит слова Гаджиева TVP Sport.