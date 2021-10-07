Власов, Сефершаев и Кутузов будут бороться за золото ЧМ по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), стартовали соревнования борцов греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 72, 77 и 82 кг. Все российские участники продолжат борьбу за медали, трое – за награды высшей пробы.

В весовой категории до 55 кг Эмин Сефершаев в полуфинальной схватке одолел Нораира Ахояна из Армении со счётом 3:2 и в финале встретится с японцем Кеном Мацуи.

Сергей Кутузов вышел в финал в весе до 72 кг, поборов представителя Турции Чингиза Арслана – 10:0. За титул Кутузову предстоит провести поединок с Малхасом Амояном из Армении.

В категории до 77 кг Роман Власов в полуфинале нанёс поражение венгру Тамашу Леваи со счётом 7:0 и в схватке за золото встретится с Сананом Сулеймановым из Азербайджана.

В весе до 82 кг Адлан Акиев не сумел выйти в финал, уступив в полуфинале представителю Азербайджана Рафигу Гусейнову со счётом 1:2, и будет бороться за бронзу.