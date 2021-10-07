Власов, Сефершаев и Кутузов будут бороться за золото ЧМ по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), стартовали соревнования борцов греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 72, 77 и 82 кг. Все российские участники продолжат борьбу за медали, трое – за награды высшей пробы.
В весовой категории до 55 кг Эмин Сефершаев в полуфинальной схватке одолел Нораира Ахояна из Армении со счётом 3:2 и в финале встретится с японцем Кеном Мацуи.
Сергей Кутузов вышел в финал в весе до 72 кг, поборов представителя Турции Чингиза Арслана – 10:0. За титул Кутузову предстоит провести поединок с Малхасом Амояном из Армении.
В категории до 77 кг Роман Власов в полуфинале нанёс поражение венгру Тамашу Леваи со счётом 7:0 и в схватке за золото встретится с Сананом Сулеймановым из Азербайджана.
В весе до 82 кг Адлан Акиев не сумел выйти в финал, уступив в полуфинале представителю Азербайджана Рафигу Гусейнову со счётом 1:2, и будет бороться за бронзу.
- 7 октября 2021
-
18:46
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
15:15
-
15:07
-
14:03
-
13:22
-
12:29
-
11:32
-
11:18
-
11:15
-
10:57
-
10:49
-
08:47
-
07:39
-
00:11
- 6 октября 2021
-
23:54
-
23:36
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:21
-
20:58
-
20:35
-
19:51
-
19:36
-
19:12
-
18:57
-
18:26
-
18:08
-
17:56
-
15:37
-
14:35