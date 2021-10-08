Россиянин Зураби Гедехаури вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Осло (Норвегия) определились финалисты в весовых категориях до 60, 97 и 130 кг. Сражение за золото продолжает только один россиянин Зураби Гедехаури (130 кг). В полуфинальной схватке Гедехаури нанёс поражение представителю Грузии Якоби Каджая со счётом 2:1 и в финале встретится с Алиакбаром Юсуфиахмадчали из Ирана.

В весе до 60 кг Степан Марянян в четвертьфинале проиграл Виктору Чобану из Молдавии – 6:7. Однако Чобану добрался до финала, предоставив Маряняну побороться за бронзу через утешительные схватки.

В категории до 97 кг ситуация аналогичная. Россиянин Артур Саргсян проиграл Мохамадхади Сарави из Ирана, который позднее вышел в финал и будет бороться за золото чемпионата мира, а значит, у Саргсяна есть шанс на бронзу.