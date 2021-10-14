Горячкина сыграла вничью с Рахмановым в мужском суперфинале ЧР по шахматам
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В Уфе завершился шестой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Все партии игрового дня завершились вничью. Александра Горячкина, которая стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны, белыми фигурами сыграла вничью с Александром Рахмановым. Шахматистка отобралась в суперфинал, заняв третье место в высшей лиге чемпионата России.
Лидерство после шестого тура сохранил Никита Витюгов, в активе которого 4 очка. Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Максим Матлаков набрали по 3,5 очка. Горячкина, Андрей Есипенко и Дмитрий Андрейкин заработали по три очка в шести турах.
Седьмой тур состоится 16 октября. Горячкина чёрными фигурами сыграет с Максимом Чигаевым.
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