Горячкина сыграла вничью с Рахмановым в мужском суперфинале ЧР по шахматам

В Уфе завершился шестой тур суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин. Все партии игрового дня завершились вничью. Александра Горячкина, которая стала первой женщиной, принявшей участие в мужском чемпионате страны, белыми фигурами сыграла вничью с Александром Рахмановым. Шахматистка отобралась в суперфинал, заняв третье место в высшей лиге чемпионата России.

Лидерство после шестого тура сохранил Никита Витюгов, в активе которого 4 очка. Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев и Максим Матлаков набрали по 3,5 очка. Горячкина, Андрей Есипенко и Дмитрий Андрейкин заработали по три очка в шести турах.

Седьмой тур состоится 16 октября. Горячкина чёрными фигурами сыграет с Максимом Чигаевым.