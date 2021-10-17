Ласицкене уступила Хассан звание лучшей легкоатлетки 2021 года в Европе

Двукратная олимпийская чемпионка бегунья из Нидерландов Сифан Хассан признана легкоатлеткой года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). На Олимпийских играх — 2020 в Токио Хассан выиграла два золота, победив на дистанциях 5000 и 10 000 метров, а также завоевала бронзу в забеге на 1500 метров.
Фото можно посмотреть на странице European Athletics в «Твиттере».
В финальную тройку номинанток входили также олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и трёхкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик из Польши.
У мужчин легкоатлетом года признан олимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм. Претендентами также были шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и бегун Ламонт Марселл Джейкобс из Италии.
- 17 октября 2021
-
00:50
- 16 октября 2021
-
23:23
-
21:36
-
19:05
-
16:04
-
11:50
-
11:35
-
10:30
-
09:00
-
00:47
- 15 октября 2021
-
20:03
-
14:58
-
14:11
-
12:52
-
12:42
-
11:54
-
08:58
-
08:22
-
01:00
- 14 октября 2021
-
23:37
-
22:10
-
18:21
-
17:47
-
10:11
-
08:20
-
08:13
-
01:06
-
00:45
-
00:27
-
00:11
- 13 октября 2021
-
18:22
-
16:39
-
15:59
-
15:32
-
13:43