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Ласицкене уступила Хассан звание лучшей легкоатлетки 2021 года в Европе

Ласицкене уступила Хассан звание лучшей легкоатлетки 2021 года в Европе
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Двукратная олимпийская чемпионка бегунья из Нидерландов Сифан Хассан признана легкоатлеткой года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). На Олимпийских играх — 2020 в Токио Хассан выиграла два золота, победив на дистанциях 5000 и 10 000 метров, а также завоевала бронзу в забеге на 1500 метров.

Фото можно посмотреть на странице European Athletics в «Твиттере».

В финальную тройку номинанток входили также олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и трёхкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик из Польши.

У мужчин легкоатлетом года признан олимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм. Претендентами также были шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и бегун Ламонт Марселл Джейкобс из Италии.

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