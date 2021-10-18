Олимпийский чемпион Нагорный рассказал о встрече с Путиным и вручении BMW X5

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал на своём канале в YouTube видеорассказ о награждении российских олимпийцев в Кремле, встрече с президентом Владимиром Путиным и, конечно, вручении автомобиля BMW X5.

Для Нагорного выпуск стал знаковым, так как с аналогичного рассказа о награждении в Кремле начинался пять лет назад его канал, который на данный момент имеет 344 тысячи подписчиков. Напомним, на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро Нагорный и его тогда ещё будущая супруга Дарья Спиридонова завоевали серебряные медали в командном турнире в составе сборной России.

Видео можно посмотреть на канале Никиты Нагорного в YouTube.