Олимпийский чемпион Нагорный рассказал о встрече с Путиным и вручении BMW X5
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Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал на своём канале в YouTube видеорассказ о награждении российских олимпийцев в Кремле, встрече с президентом Владимиром Путиным и, конечно, вручении автомобиля BMW X5.
Для Нагорного выпуск стал знаковым, так как с аналогичного рассказа о награждении в Кремле начинался пять лет назад его канал, который на данный момент имеет 344 тысячи подписчиков. Напомним, на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро Нагорный и его тогда ещё будущая супруга Дарья Спиридонова завоевали серебряные медали в командном турнире в составе сборной России.
Видео можно посмотреть на канале Никиты Нагорного в YouTube.
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